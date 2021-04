Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RISTORANTEVODO DI CADORE Il popolo del web plaude all'iniziativa dell'Acero Rosso, il ristorante immerso nel bosco a Vodo di Cadore oggi riapre a pranzo e cena, con una postilla sull'invito che dice: «sarà garantita ai clienti l'assistenza legale per le eventuali sanzioni amministrative». Il Veneto è in zona arancione, ergo: solo asporto per bar e ristoranti ma non tutti ci stanno. L'Acero Rosso aderendo alle iniziative nazionali sfida...