IL RIPRISTINO

BELLUNO Torna l'autobus a Levego e Sagrogna. C'è una buona notizia per gli abitanti delle due frazioni, perché a partire da oggi il servizio di trasporto pubblico tornerà a circolare anche tra via Meassa e la zona artigianale di Levego. Ad annunciarlo è l'assessore alla Mobilità del Comune, Alberto Simiele. «Dopo alcune osservazioni da parte dei cittadini, raccolte anche attraverso lo sportello di ascolto Io resto a casa...e ci sentiamo abbiamo concordato con Dolomitibus una serie di corse tra Levego e Sagrogna fino al centro città». Il servizio della linea lilla entrerà in funzione oggi e garantirà dal lunedì al venerdì quattro corse giornaliere andata e ritorno, due al mattino e due al pomeriggio. Capolinea sarà via Dante (da dove sarà possibile il cambio linea con trasbordo per raggiungere l'ospedale); le altre fermate in direzione Sagrogna saranno in Piazza Vittorio Emanuele, Via Meassa, Levego Nuova e Sagrogna Zona Artigianale. Le partenze da via Dante sono programmate alle 9.15, 12.00, 15.15 e 17.30. Da Sagrogna Zona Artigianale al centro storico, invece, le fermate saranno a Levego, L'Anta, Piazza Vittorio Emanuele e via Dante. In questo caso, l'autobus partirà alle 9.28, 12.13, 15.28 e 17.43. «Il ripristino della corsa non va a incidere in modo significativo sul piano di riduzione del trasporto pubblico locale chiesto dalla Regione», conclude Simiele. (atr)

© RIPRODUZIONE RISERVATA