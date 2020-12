IL RINVIO

ALPAGO Non fine gennaio, ma fine febbraio. Il bollettino medico sulla Casa di riposo di Puos, in Comune di Alpago, allunga la diagnosi: per la riapertura della struttura residenziale che è stata allagata nella notte di domenica 6 dicembre, serviranno tutto il mese di gennaio ed anche quello di febbraio. «A patto che riusciamo a correre» dice Gianluca Dal Borgo, assessore al Sociale dell'Unione Montana dell'Alpago che gestisce la Casa. I lavori sono quelli conosciuti: impianto elettrico, riscaldamento ed idraulico e la sistemazione del pavimenti le piastrelle sono state sollevate. Ma al centro della preoccupazione della direttrice Maria Elena Merella, di tecnici e responsabili politici, ci sono gli anziani. Ora, fatta eccezione per quelli rientrati nelle loro famiglie, sono tutti in strutture residenziali perché quelli che in un primo tempo erano stati inseriti in un reparto dell'Ospedale di Feltre, ora sono stati trasferiti alla residenza di Lentiai.

I TRASFERIMENTI

E nelle strutture di Ponte nelle Alpi e Santa Croce gli anziani sono seguiti dagli operatori in forza alle diverse Case di Riposo. Mentre i 59 ospiti accolti alle Marmarole di Pieve di Cadore sono seguiti da personale operatori socio sanitari ed infermieri della Casa di Puos. Questi ultimi dal primo gennaio vedranno sospeso il loro contratto in essere con la cooperativa Itaca ed andranno in comando con la cooperativa Universiis sino a quando durerà questa situazione. E da lunedì 14 dicembre è stato istituito il servizio di trasporto che accompagna il personale impegnato in Cadore sul posto di lavoro: il pulmino sale per tre volte in corrispondenza all'inizio dei tre turni di lavoro - al giorno alla Marmarole e lascia lì il personale e riporta a valle chi smonta dal turno. Per tutti è stata deciso di erogare una indennità giornaliera per il disagio che stanno affrontando. Ed anche la direttrice sta facendo la spola fra la sede di Puos dove sta organizzando e programmando la ripresa, e Pieve di Cadore, per seguire l'evoluzione della condizione degli anziani. Se per Oss ed infermieri la soluzione trovata è stata quella di comandarli ad un'altra cooperativa, purtroppo una ventina di lavoratori impegnati nelle pulizie, in cucina ed in lavanderia, sono stati messi in cassa integrazione.

CORSA CONTRO IL TEMPO

All'interno della struttura una ditta specializzata in danni alluvionali ha intanto cominciato a svolgere i lavori di pulizia specializzata in danni alluvionali, mentre la direttrice Merella si sta confrontando con i tecnici dell'Unione Montana ed i periti per quantificare i danni e chiedere poi i risarcimenti assicurativi. Conclusa questa fase verrà assegnato un incarico per coordinare i lavori e ad una ditta per la sistemazione di tutte le emergenze ed i danni. Infine è già arrivata in Regione la documentazione necessaria per avere soldi per le somme urgenze emerse nella Casa.

Giovanni Santin

