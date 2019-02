«Il rimpasto prolunga solo l'agonia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il problema di Rovigo? Parafrasando il celebre film di Benigni Johnny Stecchino, si potrebbe rispondere: il traffico. E' proprio incuneandosi in questo doppio senso, fra viabilità in tilt e ingorgo politico, che il consigliere regionale del Pd Graziano Azzalin sottolinea come «il caos e le giravolte continue sulla viabilità cittadina sono la rappresentazione plastica, una metafora fin troppo chiara della confusione in cui versa l'Amministrazione Bergamin. Non esiste alternativa alle dimissioni: più tempo resta a Palazzo Nodari, più salato...