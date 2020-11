IL CASO

TREVISO Il rimbalzo è stato persino più alto delle attese. Ma ora la palla rischia di rotolare già sgonfiata dalla seconda ondata della pandemia. Dopo un'estate in recupero, sull'economia manifatturiera trevigiana tornano ad allungarsi le ombre del riaggravarsi dell'emergenza Covid e delle conseguenti nuove restrizioni per frenare la curva dei contagi. E dire che, come certifica la periodica rilevazione curata dalla Camera di commercio, il trimestre luglio settembre aveva mostrato una reazione piuttosto vigorosa: la produzione industriale nella Marca era cresciuta del 16,5 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Certo, si tratta del fenomeno che in gergo viene definito, appunto, rimbalzo e che di norma segue una caduta pesante. Eppure, lo sforzo del sistema produttivo locale aveva riassorbito quasi per intero la flessione accusata durante il lockdown di primavera, tra primo e secondo trimestre (meno 17,9%), riportando di fatto in equilibrio la variazione su base annua, con solo uno 0,8 per cento in meno, a settembre, nel confronto con il medesimo periodo del 2019. Cambio di rotta analogo anche per il fatturato: la variazione trimestrale segna un bilancio in positivo di 20,7 punti percentuali, sull'onda soprattutto delle vendite all'estero e del recupero degli ordini e delle commesse congelati in occasione della serrata primaverile. Così, l'andamento annuale (settembre 2020 su settembre 2019) si attesta su un calo dell'1,7%, risultato piuttosto confortante considerato che i primi sei mesi erano andati in archivio con un crollo di ben 24 punti rispetto all'anno prima.

LA SITUAZIONE

Questi dati rischiano però di essere superati dall'evoluzione della situazione pandemica (lo sono di sicuro le previsioni ottimistiche degli imprenditori, su di essi basate) La domanda, adesso, è cosa succederà da qui in avanti. Prevarrà una linea di contenimento morbido, circoscritta ad alcune aree e alcune attività economiche, come avvenuto finora, o si dovrà tornare a chiudere tutto? Indipendentemente da questo, tuttavia, avvertono dall'ente camerale, «la trasmissione della crisi potrebbe venire amplificata da altri canali rispetto al primo lockdown». Ovvero su consumi dei cittadini e investimenti delle imprese potrebbero pesare il montante clima di incertezza e la difficoltà di intravedere una conclusione definitiva dell'emergenza. La somma di fattori sanitari, sociali, economici, psicologici in ballo (oltre al fattore tempo) induce gli analisti della Cciaa a disegnare uno scenario a K: «Non più un rimbalzo delle attività economiche (netto, come stava accadendo, o ritardato) ma un punto irreversibile di disaccoppiamento tra settori e imprese che ce la fanno' e settori e imprese che invece rischiano di uscire dal mercato».

LA DIFFICOLTÀ

Anche il presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza non nasconde una certa preoccupazione: «Mi ero davvero rincuorato sottolinea nel leggere questi dati del rimbalzo congiunturale estivo, che sembravano proseguire anche per l'ultima parte dell'anno. Ma, per come ormai la situazione sanitaria sta evolvendo, tutte le previsioni devono essere sospese». Pure Pozza evidenzia come, già nei mesi scorsi, fossero emerse marcate differenze tra realtà che avevano subito riagganciato la domanda internazionale e altre ancora ferme al palo per le quali, «una seconda caduta delle attività, indotta da questa ulteriore ondata di Covid, potrebbe risultare fatale». «Ma ce la faremo, sono sicuro anche di questo rimarca il presidente -. Noi imprenditori di queste terre siamo fatti così: non attendiamo che qualcuno ci indichi la strada, ci mettiamo direttamente a percorrerla, anche se la strada è in salita, perché di sicuro, con le nostre capacità, ci porterà ad un risultato».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA