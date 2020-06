IL RILANCIO

VENEZIA Un emendamento da 300milioni in due anni per salvare Venezia. Alex Bazzaro e Giorgia Andreuzza, deputati della Lega, hanno presentato ieri la richiesta di liquidità per sostenere i Comuni della gronda lagunare. L'abbinata acqua alta di novembre e covid ha reso difficile l'economia locale, facendo sparire il turismo in un baleno e rendendo ardua la vita di chi lavora nel settore.

«Dal governo, nonostante tutto, ci aspettiamo buonsenso e collaborazione per supportare i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti messi in ginocchio dall'epidemia e ignorati finora dal decreto Rilancio. L'emergenza sanitaria e le conseguenze socio-economiche in un territorio a prevalente vocazione turistica richiedono l'accelerazione di iniziative per il rilancio del tessuto urbanistico e la salvaguardia di Venezia e di altre località lagunari e quindi finanziamenti governativi certi», hanno spiegato i rappresentanti del Carroccio. C'è soddisfazione per l'approvazione dello stesso emendamento, nelle parole dei due: «Come Lega un primo passo lo abbiamo raggiunto oggi con il nostro emendamento, dichiarato ammissibile, che consente la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e la stessa cifra per il 2021 da utilizzare per finanziare interventi indispensabili a favore di Venezia e del suo territorio circostante. Ci aspettiamo voto favorevole in Commissione».

Da tempo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro chiede al Governo fondi per far ripartire la città, quindi Bazzaro spiega come stanno le cose: «Sono iniziative che si sommano. Il territorio, dopo che il Senato ha votato lo sforamento di 55 miliardi, oggi ha la necessità di capire come spendere. Stiamo anche parlando del rifinanziamento della Legge speciale per la salvaguardia della città, quindi sono richieste che si vanno sommando. L'importante è che una prima tranche sia valida per tutti i Comuni della gronda, si tratta di una prima istanza economica immediata per la salvaguardia di Venezia».

L'impegno della Lega riguarda anche altri fronti, fanno sapere i politici: «Uno dei nostri dibattiti riguarda anche il rifinanziamento della cassa integrazione fino a fine anno». Il sostegno all'economia locale, auspicano dalla Lega, dovrà passare anche per una discussione tra minoranza e maggioranza che sia costruttiva: «La situazione post Covid - continua Bazzaro - farà sì che il lavoro andrà rivisto, perché Venezia ha bisogno di risposte legate a residenza, flussi turistici e si prospetta un biennio al ribasso». Per l'esponente del partito, il turismo sarà un nodo difficile: «Riprenderà probabilmente a marzo 2021, ma finché anche gli altri Paesi non ripartiranno a pieno regime, e si suppone un lasso temporale di 24 mesi, sarà un momento soft a livello di numeri, tra mancati introiti e mancate risorse». Tornando ai 300 milioni in due anni, i deputati chiariscono: «L'emendamento potrà esser riformulato in Commissione bilancio, intanto però chiediamo la salvaguardia dei litorali e la pulizia dei canali».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA