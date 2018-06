Il rilancio con due resort di lusso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIDO Da Cittadella della salute, che ai tempi d'oro ospitava anche 1200 malati ricoverati ogni giorno ed era un'eccellenza nel campo della sanità, a simbolo del degrado dell'isola. Per anni un buco nero, fuori controllo, trasformato in dormitorio per clochard. Ora la nuova proprietà di Cassa Depositi e Prestiti vuole trasformare il compendio immobiliare in due resort di lusso. Così in pochi decenni si è consumata la parabola dell'ex ospedale al mare al Lido. L'intero complesso fu inaugurato ufficialmente nel 1933, ma la sua storia di...