IL RIENTRO

VENEZIA L'esuberante voglia di rivedere i compagni è palpabile. Nondimeno l'evidente smarrimento nei confronti della neonata didattica in semi presenza. Nel frattempo, studenti e professori del Liceo classico e musicale Marco Polo tornano ad attraversare il portone di palazzo Bollani.

«Soltanto sabato ci è arrivata la comunicazione dei nuovi orari. Da lunedì in classe a metà, e così via, turnandoci ogni giorno, almeno fino a nuovo ordine due ragazzine di quarta e quinta ginnasio appartengono al primo gruppo alfabetico nel loro elenco, aprendo così le danze del rientro in aula previsto in Veneto dal 1° febbraio Alcuni docenti ci hanno domandato se non avremmo preferito darci il cambio ogni settimana, piuttosto che alternarci con il secondo blocco di compagni un giorno sì e un giorno no. Non c'è molta differenza spiegano - in ogni caso è demotivante».

Manca un quarto d'ora alla prima ora di lezione e lungo il rio de San Trovaso, conteso ai due lati tra le facciate opposte del Liceo classico e dell'artistico, le cartelle di scuola iniziano a raggrupparsi. Di là dall'acqua, raccontano tre liceali, «siamo organizzati per frequentare sette giorni sui nostri banchi e trascorrere i successivi connessi da casa altra modalità prevista per dimezzare i presenti fisici all'appello - Non saprei quanto potrebbe durare questo metodo d'insegnamento, anche se capisco che stiano tutti facendo il possibile una di loro non è particolarmente fiduciosa i professori ci danno fiducia e durante la ricreazione lasciano che ci autogestiamo nelle distanze, senza però perderci d'occhio. Vediamo cosa succede dopo questa settimana e speriamo non ci richiudano di nuovo».

ùSeguire il programma senza perdersi d'animo è la sfida della generazione studentesca di oggi, soprattutto per chi, quest'anno, è una matricola. «Andiamo avanti lentamente con il programma, senza continuità, e questo ci demotiva racconta una giovane studentessa del Marco Polo io per esempio faccio tantissima fatica a concentrarmi normalmente. I soffitti di classe mia sono alti e quando mi collego da casa sento male, mi distraggo facilmente, e mi accorgo che i docenti non badino molto a chi segue da lontano».

Interrogazioni e verifiche tuttavia proseguono, on line o alla cattedra. «Per le versioni di greco o latino, si esercita chi segue in remoto, e fa il compito per davvero chi è a scuola mentre per gli orali aggiungono le studentesse avvicinandosi flacone con l'igienizzante piazzato all'ingresso - non c'è bisogno di aspettare». A dirigere il traffico tra i ragazzi in fondamenta, la dirigente scolastica Maria Rosaria Cesari, che entro le 8 e venti si assicura che siano tutti entrati senza stazionare a lungo nell'atrio. L'uscita poi, per lo stesso motivo, è scaglionata in due turni a distanza di un'ora l'uno dall'altro. E nel frattempo che le spiegazioni cominciano, un gruppo di ragazze da entrambi gli istituti superiori appende uno striscione alla ringhiera del ponte de le Maravegie. In cubitali: Pretendiamo un ritorno che cambi la scuola Marco Polo. Non dimezzate gli/le student*, raddoppiate spazi e trasporti. Occupiamoci della scuola Liceo artistico statale di Venezia. È infatti in corso una pacifica e simbolica manifestazione che unisce alcuni rappresentanti dei due licei alla Rete degli studenti medi del Veneto. «Non possiamo limitare il dibattito sulla scuola alla dicotomia sul rientro sì o no - si legge nel comunicato della rete - quello che dobbiamo chiederci è come sarà il rientro e in quale scuola stiamo tornando».

Costanza Francesconi

