Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RIENTROTREVISO Pronti, via: il traffico è andato subito in tilt con l'inizio del nuovo anno scolastico. Ieri si sono formate code anche chilometriche tra il centro di Treviso e la cintura urbana. La Noalese è rimasta a lungo bloccata dall'aeroporto fino all'incrocio delle Stiore. E per fortuna non c'era più il cantiere di San Giuseppe. Scene forse inevitabili alla luce del ritorno sui banchi in presenza di tutti e 130mila gli alunni e...