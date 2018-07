CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RIENTROPIOVE DI SACCO Correva Marco. Così hanno detto i testimoni ai carabinieri che hanno rilevato l'incidente nel quale il giovane ha perso la vita, ieri mattina. Non potevano sapere, gli spettatori di quell'incidente, che Marco stava tornando a casa, a Piove di Sacco, dopo aver dato, poco prima e facendo una buona impressione alla commissione d'esame, l'orale della maturità all'istituto professionale «Guglielmo Marconi» di Cavarzere.Le sue fatiche di studente erano finite e, probabilmente, non vedeva l'ora di mettersi in vacanza, di...