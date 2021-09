Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITORNO IN CLASSEBELLUNO È suonata ieri per gli insegnanti la prima campanella del nuovo anno scolastico. Con il Collegio docenti in calendario il 1° settembre e che in molti istituti si è svolto online, sono infatti cominciate le attività preparatorie in vista dell'avvio delle lezioni fissato per il prossimo 13 settembre, lunedì. Ma non tutti i collegi si sono svolti a distanza, pochi istituti sono riusciti a prevederlo in presenza...