IL RIENTRO

BELLUNO È tutto pronto per la riapertura delle scuole superiori di domani. E a Belluno l'ultimo mese è stato dedicato alla definizione da parte di tutti gli attori coinvolti di un piano per il rientro. La ripresa al momento prevede la presenza a scuola del 50% degli studenti delle scuole superiori. Ciò vuol dire che un'altra metà continuerà a seguire le lezioni da casa, in modo da rendere possibile il sistema del trasporto pubblico, che prevede una capienza massima dei bus al 50%. I gruppi che verranno fermati si alterneranno: alcuni Istituti hanno deciso di spezzare ogni settimana in due parti da tre giorni ciascuna, per altri invece l'alternanza sarà settimanale.

IL PIANO

Nel Bellunese tutto è pronto: Dolomitibus attuerà il piano approvato da Prefettura, Provincia e Ufficio Scolastico, vale a dire il potenziamento del servizio con l'aggiunta di 18 autobus: 16 per il servizio extraurbano, 2 impegnati nel servizio urbano a Belluno. «In questo modo il servizio potrà essere efficace e sicuro» spiega il consigliere provinciale delegato ai Trasporti, Dario Scopel. Il piano straordinario di potenziamento del servizio extraurbano prevede l'aggiunta di 33 corse, in pratica su tutte le tratte che interessano gli studenti. Infine è stata pianificata la disponibilità di 5 autobus, pronti ad intervenire in caso di affollamenti imprevisti e che saranno collocati a Calalzo (per le direttrici Cortina, Longarone e Auronzo), Ponte nelle Alpi (Belluno e Longarone), Alpago (Belluno e Vittorio Veneto), Sedico (Belluno e Feltre), Feltre (Sedico, Cesiomaggiore, Fonzaso e Seren del Grappa). Il buon funzionamento del piano sarà verificato nelle prossime settimana, assicura Scopel. E l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan dice: «Allo scadere della terza settimana di febbraio è previsto un incontro tra Regione e sindacato per un primo monitoraggio sull'andamento della ripartenza della scuola».

VIGILANTES

Il potenziamento dei mezzi sarà accompagnato anche da un attento servizio di sorveglianza a terra. Ed è proprio questo quello che era mancato con l'apertura delle scuole a settembre con il paradosso di una stretta sorveglianza a scuola che mancava poi all'uscita. Saranno quindi 6 gli operatori qualificati per la sorveglianza a terra che verranno dislocati negli snodi fondamentali per il controllo dei flussi e dei carichi - a Calalzo, Ponte nelle Alpi, Alpago e Cadola, Sedico, Feltre, Belluno autostazione ed altri 6 steward aziendali, facilmente riconoscibili dalla casacca arancione, che invece saranno presenti nei luoghi delle principali fermate della rete dei trasporti Dolomitibus, in modo da verificare la regolarità dei carichi e fornire le informazioni per accedere in sicurezza e serenità al trasporto.

GIRO DI VITE ULTERIORE

Il controllo sarà ulteriormente rafforzato anche perché il Comune di Belluno, su indicazione della Prefettura, effettuerà un servizio al piazzale della stazione ferroviaria negli orari di maggior afflusso di ragazzi. Il presidio vedrà impegnati la Protezione Civile comunale e l'associazione nazionale della Polizia di Stato: i volontari saranno presenti nel piazzale per tutta la settimana, indicativamente dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 14. «Si tratterà di una semplice attività di controllo, per supportare gli studenti nel rispetto delle distanze interpersonali spiega il sindaco Jacopo Massaro i volontari controlleranno che siano osservate le indicazioni che ormai tutti seguiamo da mesi ossia che gli studenti restino distanziati, che indossino la mascherina e che evitino per quanto possibile il formarsi di assembramenti. L'attività dei volontari si somma a quella della Polizia Locale, che cercherà di tenere sotto controllo il traffico veicolare che probabilmente subirà un netto incremento a causa dell'utilizzo di numerose corriere in più rispetto al solito».

Giovanni Santin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA