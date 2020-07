IL RICORSO

BELLUNO Il 2021 sarà l'anno dei Mondiali, questa è ormai una certezza, ma non sarà l'anno dell'elisoccorso notturno. Anche questa sembra ormai una certezza. Impossibile, visto il ricorso al Tar fatto dall'esclusa Elifriulia, società di servizi elicotteristici con sede a Ronchi dei Legionari (Gorizia). In ballo c'è un contratto milionario.

IL RINVIO

L'udienza prevista in piena epidemia da Covid è stata rinviata al 23 settembre di fronte al Tar del Veneto e anche se i giudici saranno rapidi difficile che il progetto termini entro il 2021. Elifriulia srl aveva partecipato alla gara effettuata da Azienda Zero tramite una procedura aperta telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Era arrivata seconda. Aveva vinto la Babcock Mission Critical Services Italia Spa, con sede a Milano e detentrice del servizio attuale in provincia di Belluno, con aggiudicazione del 24 dicembre 2019. Elifriulia non era risultata aggiudicataria di alcun lotto. Ora chiede «l'annullamento della deliberazione di aggiudicazione, oltre che di tutti gli atti e verbali di gara e il risarcimento del danno previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l'accesso a ulteriore documentazione della procedura».

LA REPLICA

Con memoria depositata nei primi giorni di maggio Elifriulia, difesa dall'avvocato Francesco Buonanno, ha chiesto il differimento dell'udienza di discussione a data successiva al termine della fase emergenziale Covid-19, allo scopo di poter discutere oralmente la controversia nella piena effettività del contraddittorio. Elifriulia in quella udienza di maggio ha anche insistito per l'accoglimento della domanda di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria Babcock Mission Critical Services. La Stazione Appaltante ha infatti concesso l'accesso agli atti richiesti solo parzialmente, visto che la società aggiudicataria ha considerato segreto tecnico o commerciale. La domanda è stata respinta dal collegio di giudici, accettata invece quella del rinvio. Rigettata infine anche la richiesta di accesso ai curricula del personale offerto dalla ditta aggiudicataria, i giudici hanno spiegato che «risulta eccentrica rispetto al profilo di illegittimità denunciato».

