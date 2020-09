IL RICORDO

TREVISO Sergio che scivola in parete e viene preso per i piedi da Leo. Sergio che in una mattina di novembre sale nella valle di Schievenin e trova nel crepaccio il corpo di Leo. Vite che rincorrono l'assoluto e che sfidano il limite. «Ce lo dicevamo quasi per esorcizzare la paura. A te quante vite restano?». Sandra Piva cerca di reagire. La verità è che lei, suo fratello Marco ( che di Sergio Francese era il migliore amico), il loro cugino Paolo e gli amici trevigiani sono impietriti. Senza parole. Come di fronte alla morte di un eroe. «Per noi lo era. Altruista fino all'estremo, in prima linea in ogni emergenza. Sin da piccolo. Sergio era un invincibile».

LA VITA

Nato a Treviso nel 1965, figlio unico, orfano di padre da giovane Sergio era diventato il terzo dei fratelli Piva. «Vivevamo in via Lorenzo da Ponte. Frequentavamo la Parrocchia del Pio X, gli scout e già lì era nato il nostro amore per la montagna. Poi crescendo, Sergio, mio fratello Marco, Nicola Cecconato e Paolo Menegon erano i nostri scudi. Belli, pieni d'entusiasmo». Al punto, nel caso di Francese, di farne la professione di una vita. Dopo gli studi tecnici era entrato nella Forestale. «Si era trasferito a Sappada. Poi, dopo aver conosciuto Suzana Drazevic, si era sposato ed era andato a vivere all'interno della Caserma di Santo Stefano, in Comelico». Un colpo di fulmine il loro, come racconta tra le lacrime l'ex moglie croata, 57 anni che vive a Pieve di Cadore e fa l'operatrice socio sanitaria. «Ci siamo conosciuti in una pizzeria in cui lavoravo come cameriera. Dopo 10 giorni mi ha portata a Treviso da sua madre». La donna, è oggi ricoverata a casa Marani mentre la zia Agnese vive ancora in città. Nel 1994 Paolo e Suzana si sposano. Nel 2002 nasce Cristian. «Io ero arrivata in Italia da Zara per fare un'esperienza di lavoro di pochi mesi-spiega l'ex moglie- poi la guerra in Jugolasvia mi ha impedito di ritornare. Ma quando sono cessate le ostilità io e Sergio trascorrevamo sempre le vacanze in Croazia».

PASSIONI COMUNI

E' proprio la passione per la montagna a far ritrovare gli amici di un tempo. Sandra andava in montagna con il compagno Leo. «Nel 2009 durante una parete su una cascata di ghiaccio, Sergio stava scivolando. Leo lo ha acciuffato per i piedi. E lui: ti devo la vita. La sera, al bar, esorcizzavamo dicendo che ora a Sergio rimaneva un avita in meno da giocarsi». Due anni dopo alle 6 di mattina nella valle di Schievenin, Sergio ritrova Sandra. «Stavo aspettando notizie del mio uomo. Era scivolato banalmente. C'erano moltissime squadre. Ma a trovarlo ormai esanime, fu Sergio». La sorte si rincorre, nel cerchio magico e tragico delle montagne. Ieri mattina è stata Suzana a chiamare Marco. «Quando mio fratello mi ha avvisato mi sono sentita la stessa oppressione al cuore che ho provato quando hanno trovato Leo. Sergio era per noi come un fratello. ». L'angoscia per la professione del marito, il suo amore totalizzante per la montagna ad un certo punto allontana Sergio e Suzana. «Ci siamo lasciati nel 2014, da buoni amici però. E siamo sempre stati l'uno la famiglia dell'altra». Anche quest'estate gli amici si erano riuniti in Cadore. C'era anche Suzana. «Era bello ritrovarci: avevano un rapporto strettissimo e la forza di passioni comuni». «Di te-aggiunge Paolo Piva- mi rimane l'immagine di quel campo mobile in cui soccorresti un anziano ferito e lo portasti in spalla fino al rifugio, ora probabilmente lo ritroverai e ti ringrazierà di nuovo, come ti ringraziamo noi per la strada fatta insieme e per la serenità ed il coraggio che ci hai sempre dimostrato, buon viaggio caro Sergio».

E.F.

