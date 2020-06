IL RICORDO

MONTEBELLUNA Il dirigente del liceo Levi Ezio Toffano lo aveva promesso quando, raggiunto dalla notizia della tragedia che ha colpito il liceo Levi, aveva assicurato che il sorriso di Vittoria non avrebbe mai abbandonato la sua scuola. Un istituto nel quale la giovane scomparsa sabato scorso aveva frequentato la prima B dell'indirizzo classico.

E ieri mattina, quasi a dare una prima attuazione a quella promessa, una splendida immagine di Vittoria De Paoli, con un sorriso da bambina in volto e i capelli raccolti in una coda, ha fatto capolino nell'atrio del liceo. Incorniciata con cura, posta su un tavolo ricoperto da una solenne tovaglia rossa, impreziosita da delle ortensie e affiancata da alcuni testi classici a farle compagnia. Proprio quelli che, nei prossimi anni, Vittoria avrebbe studiato, se il destino non l'avesse strappata alla vita e a ciò a cui teneva. «L'intera comunità scolastica del Levi è colpita per il drammatico evento che ha portato via Vittoria - è il messaggio ufficiale - La scuola presenzierà all'ultimo saluto e, nel rispetto del dolore della famiglia e a tempo debito, la ricorderà in modo adeguato». Con un ciao Vittoria, intanto, la sua prof di greco Maddalena Monico è tornata a ricordarla. Quella stessa prof che aveva potuto apprezzarne la creatività nell'interpretazione di Elena alla notte del classico di gennaio e che ne aveva assaporato la solarità nei primi mesi di scuola, prima che il Covid interrompesse le lezioni in presenza.

Ma anche la professoressa Gianna Galzignato, vice preside alla scuola media di Maser, ce l'ha impressa: «Ne ricordo il garbo, la gentilezza, la dolcezza -spiega- Era una giovanissima ragazza piena di sogni. Era nella classe parallela alla mia dello scorso anno, quotidianamente la incontravo, come tutti i ragazzi della nostra piccola scuola. Ora è difficile pensare che tutte le promesse che la vita le aveva fatto, le speranze che nutriva per il suo futuro, le passioni che coltivava siano state portate via tanto brutalmente dalla strada».

