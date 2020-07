IL RICORDO

MESTRE La foto di un bicchiere di birra, alzato verso il cielo. E queste semplici parole: Ciao Andrea... Un'ultima birra con Te. Ci mancherai.

«Sì, lo conoscevo da tanti anni» spiega Giorgio D'Este, assessore comunale alla Sicurezza urbana, che nel pomeriggio di sabato ha voluto ricordare con un post sul suo profilo Facebook Andrea Baldan, il 51enne veneziano del sestiere Dorsoduro, ma trapiantato a Mestre, ucciso da due dei tre colpi esplosi dalla pistola di Simone Meggiato a Oriago, nella notte tra venerdì e sabato. «Non ci volevo credere - parla a mezza voce Giorgio D'Este -. Di lui, come tanti altri che l'avevano conosciuto, porto il ricordo di un gigante buono, di una persona molto tranquilla, per niente aggressivo... al di là del tragico epilogo di questa vicenda». D'Este aveva conosciuto Baldan in passato, quando il 51enne viveva ancora con la moglie e madre dei suoi due figli che oggi hanno 18 e 15 anni. «I suoi ragazzi erano a scuola con i miei - riprende l'assessore comunale -. Erano iscritti alle elementari alla Vecellio e, come genitori, ci si trovava in più occasioni». Certo, Andrea Baldan, ex lanciatore del peso e del disco di Assindustria Sport Padova, era quella che si dice una montagna, «ma era una persona docile, perbene - prosegue Giorgio D'Este -. Questa storia mi ha letteralmente destabilizzato, soprattutto per le dinamiche in cui è avvenuta. Pensi ai figli, alla persona che hai sempre conosciuto anche nel mondo dello sport... Sabato, dopo aver sentito la notizia di questa tragedia, mio figlio più grande non è nemmeno riuscito a mettere piede fuori casa». Col tempo si erano un po' persi. «Negli ultimi cinque anni, con l'impegno amministrativo, io ho cambiato vita - aggiunge D'Este -. Ricordo di averlo incrociato a Venezia pochi mesi fa mentre andavo a Ca' Farsetti. Un saluto veloce, col sorriso, ero all'oscuro della separazione da sua moglie. Ma prima, tante volte, ci si trovava e si andava a bere insieme una birra fresca, quella che ho voluto dedicargli e offrirgli simbolicamente». E conclude, tirando il fiato, l'assessore: «Mi stringo con tutto il cuore a tutta la famiglia, perché conoscevo anche Gemma, la moglie, al di là della situazione che poi hanno vissuto in famiglia. Ma questa fine ci lascia tutti con un nodo in gola». (f.fen.)

