IL RITO RELIGIOSO

LONGARONE Si è chiusa ieri sera alle 22.39 la giornata delle preghiere e del ricordo nella chiesa di Longarone realizzata da Giovanni Michelucci. A quell'ora il tocco della campana restituita dalle acque del Vajont ha posto fine alla veglia iniziata esattamente un'ora prima e guidata dal parroco don Augusto Antoniol. La stessa chiesa al mattino aveva ospitato la messa celebrata dal vescovo emerito Giuseppe Andrich e concelebrata da don Augusto. Fra i presenti anche il sindaco di Longarone Roberto Padrin e con lui i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Erto-Casso con l'assessore Ketty Martinelli, e di Vajont con il vicesindaco Kevin Consolidine. A fare da corollario, oltre a rappresentati militari, anche i gonfaloni di alcune amministrazioni e rappresentanti della Protezione Civile.

LE EMOZIONI

Nella prima parte del suo intervento, il vescovo ha voluto dunque condividere con i presenti le proprie «emozioni ed i suoi legami con Longarone ed il Vajont». A partire da quando la domenica successiva al disastro era il 13 ottobre del 1963, quand'egli era appena 23enne e non ancora ordinato sacerdote, si recò a Longarone: «Accompagnai l'allora vescovo monsignor Gioacchino Muccin ed arrivammo qui, sulla piana di Longarone, allora quasi desertica, sui luoghi da poco travolti dall'onda». E sulla distesa spianata dall'acqua, ha ricordato ancora monsignor Andrich, c'era anche don Pampanin, il parroco di Igne che invitava a pregare. La seconda tappa dell'itinerario della memoria del vescovo emerito ha toccato un altro anniversario: «Il 9 ottobre 1983, venni a Longarone con il vescovo Maffeo Ducoli per la dedicazione della chiesa». E ieri infatti la celebrazione della messa era anche per questo motivo.

LA CHIESA

Poi l'omelia del vescovo che alle spalle aveva il Cristo ligneo amputato delle braccia e delle gambe dalle acque di 57 anni or sono - ha toccato alcune caratteristiche della chiesa, leggendo ed interpretando le scelte cariche di simbologia e significati che il Michelucci ha voluto assegnare all'edificio sacro. Non sono mancati naturalmente i riferimenti spirituali: «Io non sono chiamato a fare discorsi politicamente corretti ha esordito introducendo la seconda parte del suo intervento ma ad annunciare le ragioni di speranza, anche in questo tempo di pandemia. Il ricordo delle persone morte in questa tragedia non è scomparso: sono vive e mai cadranno nell'oblio». È partito di qui il riferimento a don Gabriele Bernardi, già parroco di Longarone e da poco morto. Per poi passare a don Giuseppe Capraro, scomparso nel 2004: «Quanto ha amato questa chiesa e questa terra! Quanto viveva, anche da sacerdote, le difficoltà della comunità di Longarone».

LA MADONNA RIEMERSA

Le parole conclusive sono state infine riservate a don Augusto: «Che il vostro parroco possa vivere con voi la forza e la vita che vengono da questa acqua benedetta, ben diversa dalla acqua melmosa, carica di interessi personali e di malaffare dell'onda del Vajont». Poi prima di lasciare la chiesa, vescovo e parroco si sono soffermati in preghiera davanti alla statua della Madonna riemersa dalle acque del Vajont. (GS)

© riproduzione riservata

