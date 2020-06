IL RICORDO

Caro Emilio, scrivo queste poche righe per ricordarti da amico di infanzia, tifoso e come persona che ha saputo trasmettere a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti quell'entusiasmo straordinario nel fare qualsiasi tipo di cosa. Perché tu eri fatto così. Un vulcano di idee, un moto perpetuo sempre alla ricerca di novità. Un giorno, mi ricordo ti dissi: «Tu non morirai mai di fame. Sai fare di tutto e troverai sempre lavoro!». E così è stato. Ieri mattina quando tua cugina Isabella mi ha scritto non volevo crederci. E' stato un colpo al cuore. Ci eravamo sentiti qualche settimana fa per parlare, come al solito, del nostro Milan e di tuo papà Edo, che teneva duro nonostante l'impossibilità a muoversi. Ogni volta che facevi ritorno in Italia mi chiamavi per andare a berci un drink e parlare un po'. Eri come sempre un fiume in piena. Ti sentivo felice di stare a Zurigo dopo tanto migrare in giro per l'Europa. E proprio li mentre facevi il lavoro che amavi tanto, ci hai lasciato. In poco tempo mi sono venuti in mente mille ricordi delle nostra infanzia con tuo fratello Alessandro. Siamo cresciuti insieme nel momento in cui la nostra Longarone stava rinascendo. Ancora più uniti. Giocavamo nella squadra di minibasket con il mitico Quintiliano Belleffi a farci da allenatore. Ricordo quella trasferta a Treviso, quel giorno al Palaverde dove abbiamo perso con oltre 100 punti di scarto, ma eravamo felici lo stesso perché consapevoli di aver vissuto un'esperienza irripetibile. Ma le cose più belle le abbiamo condivise con le trasferte a San Siro a vedere il grande Milan dell'era Berlusconi che ci ha regalato tante gioie. Ricordo quel giorno sotto il diluvio quando vincemmo la semifinale con il Manchester United per 3 a 0. Avevo trovato dieci biglietti e siamo partiti con il pulmino. Ti abbiamo caricato vicino Verona e hai fatto il viaggio seduto nel portabagagli. Finita la partita non arrivavi più. Volevamo lasciarti a Milano, ma poi dopo un'oretta sei sceso da un autobus di linea pacifico e beato e, nonostante fossimo arrabbiati per averti cercato invano, abbiamo ripreso a festeggiare quella grande vittoria. Il 2 giugno siamo andati insieme alla birreria Pedavena alla serata dei 50 anni del Milan Club Feltre Rossonera con ospite Tiziano Crudeli e la Supercoppa Italiana vinta ai rigori con la Juve. Quanto ci siamo divertiti e quanto abbiamo stressato di domande Crudeli. Mi chiedevi sempre di organizzare ancora una trasferta a Milano e io ti dicevo che con questo Milan c'è ben poco da vedere. Ma tu eri sempre entusiasta e ottimista. Ecco, oggi siamo qui a ricordarti con il cuore gonfio di dolore perché sappiamo che non potremo più rivederti, non sentiremo più la tua risata inconfondibile, non potremo più raccontarci di noi. Te ne sei andato così all'improvviso e hai lasciato i tuoi genitori, tuo fratello, i tuoi figli, la tua famiglia, i tuoi amici in un vuoto che non riusciamo a comprendere. Le mie ultime parole sono un grazie per aver potuto condividere con te una parte della tua vita e essersi abbracciati tante volte come amici veri.

Roberto Padrin

(presidente Provincia Belluno)

