IL RICORDO

BELLUNO «Mi ricordo tutto come se fosse ieri. Quando siamo arrivati in ospedale e Franco ci scherzava sopra e io con lui, quando mi hanno detto che dovevo salutarlo per l'ultima volta, quando l'ho visto per l'ultima volta, purtroppo già morto, era uguale a quando l'avevo conosciuto e sembrava che mi sorridesse, come faceva sempre. L'ultima frase che mi ha detto mi è ancora stampata nella memoria: Tu sei sempre il mio amore. È passato un anno, ma per me non passerà mai. La mia pandemia è stata la sua morte»: Amelia Vargiu ha perso il marito, Francesco Saverio Pavone, il 16 marzo dello scorso anno, vittima del Covid 19 «e mi viene in mente che se fosse stato meno sfortunato a capitare tra i primi malati, forse si sarebbe salvato, anzi sono sicura che si sarebbe salvato perchè era molto forte. Anche il virologo me l'aveva detto, prima che fosse intubato, vedrà che ce la farà».

IL LOTTATORE

E invece il magistrato simbolo degli ultimi trent'anni di lotta alla malavita organizzata nel Veneto si è spento all'Angelo di Mestre proprio il 16 pomeriggio. Ha lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto da vicino e in tanti che semplicemente hanno imparato ad apprezzarlo attraverso le cronache dei giornali. Il Covid si è portato via anche lui e fra i primi, il magistrato che aveva sconfitto la mafia del Brenta, la banda più ricca, più feroce e più numerosa che sia mai esistita nel Nord Italia. Aveva cominciato a combatterla praticamente da solo, assistito solo dalle intuizioni e dalle indagini dell'allora capo della Mobile veneziana, Antonio Palmosi, convinto come Pavone che Felice Maniero fosse un bandito molto pericoloso.

L'INTUIZIONE

Pavone aveva capito prima di tutti e più di tutti che per combattere la malavita bisogna studiarla e conoscerla bene e non c'era nessuno che conoscesse la banda di Maniero come lui. E lavorando giorno e notte alla fine Pavone era riuscito a portare alla sbarra più di cento banditi e a farli condannare. «Lavorava sempre racconta Amelia Vargiu e anche a fine carriera, quando era diventato Procuratore capo di Belluno, continuava a lavorare a più non posso. Quando andavo a prenderlo in Tribunale alle 7.30 di sera, vedevo che faceva fatica ad uscire perchè non era da lui smettere prima delle 10, 10.30 di sera, E poi al mattino alle 8 era già in ufficio. Ma quello di Belluno è stato il periodo più bello della nostra vita. Le figlie ormai erano grandi e a Belluno siamo riusciti a fare quello che non avevamo mai avuto il tempo di fare in tutta la nostra vita. Andavamo a passeggio, facevamo qualche puntata in montagna e io per la prima volta ce l'avevo tutto per me. Avevamo una casa a Belluno dove portavo anche mia mamma e stavo veramente bene con loro due. Pensare che tra marzo e maggio dell'anno scorso li ho persi tutti e due e forse mi sono persa anche io -racconta singhiozzando Amelia, felice di ricordare però che Franco -mi ha lasciato tre splendide figlie e tre nipotini che erano la sua vita e sono la mia vita». Ma la serenità della famiglia Pavone si è spezzata verso la fine di febbraio. «Siamo andati al Pronto soccorso dell'Angelo quasi per caso. Era un paio di giorni che aveva un po' di tosse. Siamo andati a passeggiare a Jesolo per prendere un po' di aria pura e ad un certo punto, mentre camminava, ho male al polpaccio, mi aveva detto. Siamo andati dal medico di base per via del polpaccio, ma io ho insistito che lo visitasse per quella tosse. È iniziato così il calvario. Il tampone in ospedale, il responso della positività, l'ingresso in terapia intensiva, intubato... E io che non potevo vederlo, perchè non c'erano i camici, mi dicevano, ma io volevo stargli vicino, non mi importava di essere positiva al Covid anch'io, volevo stare con lui e invece...». È morto come tutti lontano da tutti gli affetti. E questo pesa più che mai su Amelia. «Andavo ogni giorno in ospedale e non riuscivo a vederlo. E mi viene sempre in mente quel medico del Pronto soccorso che in modo crudele mi ha detto: Pensiamo che suo marito abbia il Covid e lo dobbiamo isolare. Lo saluti per l'ultima volta. Purtroppo è stato proprio così».

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA