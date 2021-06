Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOBELLUNO In memoria di don Elio Larese, già preside ed insegnate del liceo Lollino, e di don Giovanni Unterberger, a sua volta anche insegnante dello stesso Istituto, la loro scuola ha lanciato una doppia raccolta di fondi per finanziare altrettanti progetti. I due sacerdoti erano deceduti lo scorso mese di marzo per Covid ad una settimana di distanza l'uno dall'altro.LE CARTE GEOGRAFICHEIl primo progetto ha come obiettivo il...