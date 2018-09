Il richiamo del Colle alla collaborazione tra politici e magistrati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Non è abitudine del Quirinale replicare a tambur battente alle quotidiane intemerate di leader politici e ministri. Tantomeno infilare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una sorta di botta risposta, che rischierebbe di svilire un confronto politico ed istituzionale già abbastanza provato.LA LINEAÈ per questo che nel discorso pronunciato ieri a Montecitorio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel centenario della nascita di Oscar Luigi Scalfaro, si ritrovano riferimenti a principi...