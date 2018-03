CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIBALTONEUDINE Per la presidenza della Regione Friuli rispunta alla grande la candidatura di Massimiliano Fedriga, nonostante che ieri mattina Forza Italia avesse già stampato i moduli per raccogliere le firme sulla candidatura di Renzo Tondo. Esultano i militanti leghisti che a Udine lunedì sera chiedevano a Matteo Salvini di ritirare il consenso a Tondo per mandare in pista il segretario regionale del Carroccio, Massimiliano Fedriga. Ai militanti, Salvini aveva chiesto di pazientare «qualche ora». Quel tempo si è dilatato a riempire...