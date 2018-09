Il rettore: «L'emozione delle elementari: papà, mamma e il mio cappellino nuovo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RICORDIPADOVA Cagliari, gli anni di Rombo di Tuono e di uno scudetto del calcio che rimarrà per sempre nella storia. Lì, nell'isola, in quegli anni muoveva i suoi primi passi da studente chi, poi, ha fatto dei libri e della carriera accademica la strada della propria vita. Un percorso che nel 2015 l'ha portato a diventare rettore dell'Università di Padova.Perché quel bambino che nel settembre del 1967 entrava per la prima volta in una scuola elementare della Sardegna, era Rosario Rizzuto. Ed è lui, che ora guida l'Università, cioè il...