IL RETROSCENAVENEZIA Tutti già a sognare la fiaccola olimpica che arde di passione per lo sport e unità di intenti. Ed invece è ben un'altra la cerimonia che rischia di andare in scena da qui a domani: la candidatura italiana ai Giochi Invernali 2026 sacrificata sull'altare dello scontro di Governo fra Movimento 5 Stelle e Lega. E quale miglior allestimento, per lo psicodramma ideato da Torino, del cavallo di Troia rappresentato dalle puntualizzazioni di Milano?UN'ALTRA RAGGIQuesta, quanto meno, è la recensione dello spettacolo che arriva...