IL RETROSCENA

VENEZIA É stato un altro Brugnaro show, con il sindaco che ha occupato la scena, si è commosso, è stato anche richiamato per i toni dal prefetto Vittorio Zappalorto. Davanti a un tavolo fitto di tecnici rappresentanti delle istituzioni, il sindaco ha vestito i panni del difensore dei veneziani, provati dalle acque alte, che chiedono certezze sul Mose. Ha citato, ancora una volta, il caso della signora che il 12 novembre ha perso l'ennesima lavatrice. E parlandone, gli si è incrinata la voce.

Toni accorati anche sulla questione fanghi e scavo dei canali. Tema caldo che interessa il futuro del porto, come quello della ricostruzione della morfologia lagunare. Brugnaro ha chiesto al rappresentante del ministero dell'ambiente, tra i tanti convocati al tavolo prefettizio, a che punto è il nuovo protocollo per la gestione dei sedimenti. Un testo in lavorazione da anni, che dopo essere stato licenziato dal gruppo di lavoro prima dell'estate, aspetta il via libera dei ministeri. Il tecnico gli ha risposto che si è in attesa di un parere di Ispra. A quel punto è stato il commissario del Cvn, Giuseppe Fiengo, ha ribattere che è una presa in giro, che è il ministero a tenere fermo il protocollo...

Un confronto vivace, che non è stato il solo. Il sindaco, a più riprese, ha chiesto ai commissari del Cvn chiarezza su temi e modi di realizzazione dell'opera. Ha chiesto di essere informato. Ha citato il caso del 23 dicembre, quando la prova di sollevamento delle paratoie con l'acqua alta è saltata, che andava gestito con più trasparenza. Ora l'impegno di ieri è che tra sei mesi (presumibilmente in autunno, con la nuova stagione di acque alte) prove di questo tipo si faranno. Ma chi avrà l'ultima parola su una scelta di questo tipo? Anche su questo punto il sindaco è tornato alla carica più volte. Il commissario Spitz ha ribadito che sarà lei a chiedere al Cvn di procedere. Ma anche questo punto andrà chiarito. Per che eventi eccezionali si procederà? E chi pagherà queste prove? Altro quesito non sollevato, ma che si affaccerà presto. Saranno prove che rientrano nel prezzo fisso dell'opera o andranno conteggiate a parte, come l'avviamento. Un potenziale terreno di scontro e di stallo. (r. br.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA