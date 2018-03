CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Una settimana di pausa pasquale e un'altra che verrà spesa per far metabolizzare ai rispettivi elettorati che non potrà esserci un esecutivo tutto grillino con premier Luigi Di Maio e tantomeno un governo di centrodestra con Matteo Salvini presidente del Consiglio. Nel frattempo toccherà al Pd subire le pressioni e dibattere al proprio interno, se e come appoggiare un esecutivo M5S o di centrodestra.IL PRIMOL'elezione dei presidenti delle Camere, rese possibili dall'asse 5S-Lega con FI a traino più o meno forzato,...