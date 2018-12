CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Una pugnalata, una coltellata alle spalle». Non usa mezzi termini Salvini al telefono con i pretoriani leghisti a Roma. L'attacco di Di Maio sulla vicenda dei fondi della Lega ha alzato alle stelle la tensione nella maggioranza. L'ORDINEL'ordine partito da Gerusalemme ai suoi è quello però di non replicare. Nel mirino M5S c'è il tesoriere della Lega Centemero. Al momento non è fissato un appuntamento con gli inquirenti ma la disponibilità dei vertici lumbard è quella di fornire eventualmente ulteriori chiarimenti...