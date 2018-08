IL RETROSCENA ROMA Una provocazione dai toni forti. Un ultimatum per ottenere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Una provocazione dai toni forti. Un ultimatum per ottenere una reazione a livello europeo, lanciato nella speranza che il caso «Diciotti» si risolva nelle prossime ore, visto che le trattative avviate dalla Farnesina con l'Ue sarebbero in fase avanzata. E, soprattutto, per arrivare a regolamentare in modo fisso le ripartizioni dei migranti tra gli Stati membri. La linea di Matteo Salvini è netta: in mancanza di collaborazione da parte degli Stati membri i 177 migranti a bordo della nave della Guardia costiera italiana...