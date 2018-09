CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Una montatura, creata ad arte per tentare di svuotare il reddito di cittadinanza». I Cinquestelle fanno quadrato e difendono Rocco Casalino dalla pioggia di attacchi che arrivano sul governo per una presunta volontà, rivelata dal portavoce, di far fuori il prossimo anno tutti i tecnici del Mef che starebbero ostacolando la riforma.LA PENNAA palazzo Chigi l'allarme scatta di prima mattina, ma la precisazione dello stesso Casalino non riesce ad arginare la sollevazione che parte proprio da via XX Settembre. Il ministro...