IL RETROSCENAROMA Un po' per ruolo, un po' per carattere, Sergio Mattarella è previdente: preferisce trovare per tempo gli antidoti ai guai. Così, se da un lato invita gli italiani a guardare alle elezioni con «serenità e speranza», dall'altro già da tempo lavora alla costruzione di un paracadute con il quale mettere in sicurezza l'Italia se, com'è probabile, dalla «pagina bianca» scritta dagli elettori il 4 marzo non dovesse saltare fuori alcun disegno compiuto. Alcuna maggioranza di governo. Un paracadute che ha già funzionato per...