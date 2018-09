CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Stavolta non è stata usata la formula «salvo intese» perché, come ha spiegato lo stesso Giuseppe Conte, «l'interlocuzione con il Quirinale è già avviata». Ieri del decreto-Salvini giravano bozze non del tutto coincidenti tra quella in possesso del Viminale e quella ancora allo studio al ministero della Giustizia. Ma l'accordo sui punti più controversi di fatto sembra esser stato trovato anche se si è continuato a lavorare fino a tarda sera. Segno che qualcosa del testo sicurezza-migranti deve andare ancora a posto e...