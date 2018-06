CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Senza Forza Italia il centrodestra non vince». Lo dice per prima Mara Carfagna e lo ripetono via-via un po' tutti. Compreso Silvio Berlusconi che dopo giorni di silenzio prende carta e penna per sottolineare una vittoria che gli azzurri possono rivendicare perchè riparati dietro lo schermo dell'alleanza di centrodestra e delle tante liste civiche dalle quali il Cavaliere fa capire di voler attingere per trovare nuova linfa ad un partito di fatto inesistente.LA DATAPotrebbe non essere buon segno se il giorno dopo il turno...