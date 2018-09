CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Più soldi per l'Africa e meno per chi non accetta di riprendersi i migranti. Il vertice a palazzo Chigi organizzato dal premier Giuseppe Conte, prima del riaccendersi della crisi libica, intreccia il problema degli sbarchi con ciò che accade a Tripoli. Gli scontri armati in Libia alla fine prendono il sopravvento, come conferma la presenza alla riunione non solo dei ministri Trenta e Salvini, ma anche dei vertici dell'intelligence.I GRUPPIA palazzo Chigi ampio spazio alla diplomazia che ieri ha costretto tutti i presenti,...