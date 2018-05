CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Per Matteo Salvini, al quinto giorno di trattativa con Luigi Di Maio, scatta l'ora del pessimismo. Anzi, viste le difficoltà e fresco di un incontro segreto con Silvio Berlusconi, mostra la voglia di andare alle elezioni in ottobre. Il leader pentastellato, invece, è decisamente più prudente e paziente. Di Maio sa bene che in caso di voto anticipato rischierebbe di perdere la candidatura a premier. Così, al contrario di Salvini, preferisce dispensare un cauto ottimismo. Deciso a non mollare. STRADA IN SALITAIl primo...