IL RETROSCENAROMA Ora Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigano anche sul copyright in vista del voto di Strasburgo. Per Mediaset difendere il diritto d'autore è business, è tutela dei propri interessi. Perciò il Cavaliere ha chiesto al segretario della Lega di appoggiare la battaglia portata avanti anche da Tajani. Ma per il Carroccio si tratta di un provvedimento impopolare. «M5S e Lega difendono i colossi di internet, sono con le lobby», l'accusa degli azzurri. Il nuovo fronte quindi ha reso ancor più complicati i rapporti tra il...