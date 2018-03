CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Mastica amaro per tutta la serata Silvio Berlusconi per quello che l'alleato Matteo Salvini definisce «uno scherzetto per ravvivare una giornata un po' noiosa». Poi, a tarda sera, la reazione del Cavaliere ancor più dura del comunicato pomeridiano: «Si vota Romani».Margini per rimettere insieme la coalizione restano aperti solo a parole dopo la decisione della Lega di votare da sola Anna Maria Bernini nel tentativo di scalzare il nome di Romani che i 5S non vogliono. Berlusconi tira dritto, pronto a rischiare la rottura...