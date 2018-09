CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Luigi Di Maio, in Cina, rischia una crisi di nervi. Non senza sforzo, facendo capire che se non arriva il reddito di cittadinanza rischia la pelle perfino il governo, il capo 5stelle ha convinto il premier Giuseppe Conte a schierarsi. A rompere la linea della neutralità fin qui seguita. E a dichiarare urbi et orbi che il reddito va fatto e deve avere «un impatto significativo». Traduzione: non soltanto un antipasto da gennaio della riforma con le pensioni di cittadinanza a 780 euro, ma il varo completo prima delle elezioni...