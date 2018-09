IL RETROSCENA ROMA «La Francia ha le sue responsabilità ma ora lavorare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «La Francia ha le sue responsabilità ma ora lavorare tutti insieme». Un post su Facebook della ministra della Difesa Elisabetta Trenta è la sintesi di una giornata che il governo ha vissuto sull'ottovolante. Prima le smentite ad un possibile intervento militare italiano in Libia come alla chiusura dell'ambasciata a Tripoli, subito dopo il comunicato congiunto con Parigi e Washington per chiedere il cessate il fuoco alle brigate del colonnello Abdel Rahim Al-Kani che sono alle porte di Tripoli. In mezzo le dichiarazioni...