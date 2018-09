CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La decisione deve arrivare in fretta e, all'interno del governo lo sanno: è troppo importante il ruolo dell'intelligence per tenere sospese le nomine dei nuovi vertici. E così, la soluzione per l'Aise e il Dis, il servizio segreto esterno e il Dipartimento per la sicurezza, potrebbe arrivare già da domani, mentre è ancora aperto lo scontro sul comandante generale della Guardia costiera, l'ammiraglio Giovanni Pettorino. Alcune indiscrezioni danno l'alto ufficiale in uscita: non sarebbe stato gradito il suo comportamento...