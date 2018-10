CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La caccia ai tagli per finanziare il reddito di cittadinanza qualora non fosse la crescita a farlo, continua. Le riunioni in notturna a palazzo Chigi per scrivere il Def hanno sinora avuto il pregio di non risentire degli umori dei mercati. Invece oggi si cambia e la convocazione è per l'ora di pranzo.«Tutti insieme avanti determinati con gli impegni presi», ha twittato ieri sera il presidente del Consiglio Conte pubblicando la foto del tavolo della riunione. Squadra vincente non si cambia, sembra sottendere il premier che...