IL RETROSCENAROMA L'asticella delle polemiche è altissima. La triangolazione Palazzo Chigi, Farnesina, Quirinale è al lavoro per evitare il rischio di un isolamento dell'Italia al Consiglio europeo di fine mese. La strada è però strettissima e il ritiro della bozza delle conclusioni non tranquillizza. Merkel e Macron - per diversi problemi interni - non sono nelle condizioni di potersi spingere nelle concessioni e i paesi di Visegrad altro non aspettano che l'Italia decida di chiudere porti e frontiere facendo di fatto saltare Schengen. Il...