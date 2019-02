CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Il tentativo di Giuseppe Conte di ridimensionare lo scontro con la Francia passa per una normale giornata da presidente del Consiglio che va a Genova, prima a vedere l'abbattimento del ponte Morandi, e poi visita l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'ospedale Gaslini.LA GUERRAI segnali di una riappacificazione tra Roma e Parigi non emergono ancora e Conte prende tempo. Stamane si ritroverà al Quirinale con Sergio Mattarella per la Giornata del ricordo delle foibe e potrebbe essere occasione per un rapido confronto. Sa bene,...