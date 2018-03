CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Il dovere e la voglia sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il dovere è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della coalizione arrivata prima alle elezioni, sa che non può non provare a metter su un governo. La voglia, che scarseggia in Salvini, la mette il leader M5S che dimostra di voler fare il possibile, e oltre, pur di portare il suo partito al governo. In attesa che partano le consultazioni al Quirinale. Di Maio, trovando ancora chiusa...