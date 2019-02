CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA I leghisti, tipo il senatore Simone Pillon che siede nella giunta per le autorizzazioni, lo chiama «San Rousseau». Perché «ha fatto il miracolo» di salvare Matteo Salvini dal processo. Seguono maliziose risatine. In queste ore tanti attivisti, delusi dall'esito dell'ultima e fatale votazione, invece, sono pronti a dirgli addio. Al contrario, per Luigi Di Maio la creatura di Davide Casaleggio è «il dna» del M5S. Anzi, di più: è la leva della democrazia diretta. E dunque non si discute.I NODI Anche se i lati ancora da...