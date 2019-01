CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA I giudizi del Fondo monetario rimbalzati dal World economy forum di Davos, non sono stati una doccia gelata per il governo giallo-verde. Dopo le stime di Bankitalia, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, avevano messo in conto un'altra previsione al ribasso del Pil. E quella del Fmi è in linea con la stima fornita la scorsa settimana al governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco: crescita quest'anno allo 0,6%, invece dell'1% su cui è stata basata la legge di bilancio faticosamente varata dopo la ruvida...