CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «È partita la caccia alle streghe. Saremo monitorati, schedati e denunciati. Nemmeno la Stasi era arrivata a tanto. Casaleggio si è superato: il suo modello di democrazia diretta è la Germania dell'Est. È ora di reagire». Non era mai stata così dura e rabbiosa, la rivolta dei parlamentari stellati contro la piattaforma Rousseau. La possibilità di segnalare sul web i disobbedienti in pochi facili clic, è considerata da molti una mossa per arginare il dissenso dopo il caso Dall'Osso. «È un tribunale politico...