IL RETROSCENAROMA È ancora e sempre l'asticella del deficit il core business del braccio di ferro tra Luigi Di Maio e Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia resta attestato sull'1,6%, facendo però sapere di potersi spingere al 2%, ma solo per premiare le spese in investimenti. Il leader 5stelle, determinato a incassare il reddito di cittadinanza diventato una questione di vita o di morte in vista delle elezioni europee di maggio, vuole invece imitare Emmanuel Macron: «Dobbiamo arrivare al 2,8%». Della nota di aggiornamento del Def e...