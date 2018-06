CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Domani sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel. Probabilmente farà di tutto per evitare di impattare nel ministro dell'interno tedesco Horst Seehofer che vorrebbe attuare i respingimenti e quindi rimandarci indietro i 64 mila migranti arrivati dall'Italia e che, secondo il trattato di Dublino, dovremmo riprenderci. Il tema dei respingimenti, che non riguarda solo l'Italia, è oggetto di forte tensione in Germania tra la Cancelliera e il leader bavarese della...