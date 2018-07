CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA C'è «grande soddisfazione» a palazzo Chigi. E non solo perché dopo Francia e Malta, anche Germania, Spagna e Portogallo si sono aggiunte agli «Stati volenterosi» che si prenderanno parte dei 450 immigrati ancora a bordo delle navi Protector e Monte Sperone, «in nome della solidarietà e della condivisione europea dell'emergenza-migranti». Il premier festeggia anche perché è riuscito, dopo la martellante campagna solitaria di Matteo Salvini, a prendere in mano la regia del dossier-migranti. In un approccio...