IL RETROSCENAROMA «Arriveremo anche a Ostia e da quelle parti: non molliamo. Arriviamo presto», poche parole consegnate a Il Messaggero, ma con un obiettivo chiaro. Una dichiarazione di guerra. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo aver lasciato l'ospedale San Camillo - «per una visita privata» - fa capire che la tragedia capitata a Manuel Bortuzzo in un locale di Acilia, sabato notte, non rimarrà impunita. Il caso della promessa del nuoto italiano, vittima innocente dei colpi di pistola di due balordi, ha fatto aprire un altro...